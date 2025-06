Braccio di ferro Comune-De Francesco: respinta la richiesta di sospensiva, deciderà la camera di consiglio

TERMOLI. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ha respinto l’istanza di sospensione urgente presentata dalla società De Francesco Costruzioni S.r.l. contro il Comune di Termoli in merito all’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’area di Pozzo Dolce e Piazza Sant’Antonio, finanziati con fondi del PNRR. La decisione, adottata con decreto presidenziale il 23 giugno 2025, consente al Comune di procedere con la stipula del contratto per non perdere un finanziamento da 5 milioni di euro.

Il ricorso, iscritto al n. 173/2025 del registro generale, riguarda la determinazione comunale n. 1305 del 5 giugno 2025, con la quale l’Ente ha indetto una procedura negoziata – senza previa pubblicazione di bando – per l’affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori. L’intervento, rientrante nella Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” del PNRR, prevede il recupero e la valorizzazione di un’area storica e oggi in parte degradata della città.

La De Francesco Costruzioni, assistita dall’avvocato Costantino Carugno, ha contestato la legittimità della procedura negoziata, sostenendo che l’affidamento sia avvenuto in deroga a normative precedenti e fondato su atti risalenti, come una precedente aggiudicazione datata 15 novembre 2018.

Il Comune di Termoli, così come il Ministero dell’Interno, non si è costituito in giudizio. Ciononostante, il TAR ha ritenuto prevalente, nella fase cautelare, l’interesse pubblico alla celere prosecuzione dell’iter amministrativo per non compromettere il finanziamento PNRR. Il giudice Nicola Gaviano, presidente della Sezione Prima del TAR Molise, ha infatti evidenziato che la sospensione della procedura “cagionerebbe conseguenze tali da compromettere il soddisfacimento del primario interesse in giuoco”, ovvero la firma del contratto entro il 30 giugno 2025, come stabilito nella determinazione impugnata.

Secondo il TAR, le contestazioni avanzate dalla società ricorrente potrebbero eventualmente trovare accoglimento nell’ambito della richiesta risarcitoria contenuta nel medesimo ricorso, la cui trattazione è rinviata a un successivo approfondimento in sede collegiale.

Il tribunale ha fissato la camera di consiglio per la discussione collegiale dell’istanza cautelare al 16 luglio 2025. Intanto, però, i lavori di riqualificazione potranno andare avanti.

La decisione rappresenta un punto fermo per l’Amministrazione comunale, che punta a rispettare le tempistiche previste dai finanziamenti europei. L’area di Pozzo Dolce e Piazza Sant’Antonio è da tempo oggetto di attenzione per la sua posizione centrale e la necessità di un recupero urbanistico, funzionale anche alla valorizzazione del borgo antico e della vocazione turistica della città.

Il provvedimento del TAR, pur non entrando ancora nel merito della legittimità della procedura amministrativa, tutela in questa fase la continuità operativa dell’intervento PNRR, evitando lo stallo e la perdita delle risorse assegnate.