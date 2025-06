Camion passa col rosso sul viadotto della Bifernina, il conducente: “Stavo ascoltando un audio su WhatsApp”

BASSO MOLISE. Testimonianza diretta di come imprudenze e disattenzioni possano mettere a rischio l’incolumità altrui, anche se nel caso che andiamo a descrivere, non ci sono state conseguenze, per fortuna.

Momenti di forte tensione sulla strada statale 647 “Bifernina”, dove un camion ha forzato un semaforo rosso e si è trovato faccia a faccia con una lunga fila di auto provenienti dalla direzione opposta. È accaduto in un tratto attualmente soggetto a restringimento di carreggiata, regolato da due impianti semaforici. L’episodio, che solo per un caso fortuito non si è trasformato in tragedia, è stato raccontato da uno degli automobilisti coinvolti.

E’ avvenuto nella tarda serata di domenica scorsa, intorno alle 23.30.

“Ero il primo della fila, in direzione Termoli-Campobasso. Avevo appena ricevuto il verde e stavo ripartendo. Dopo circa 400 metri, ho visto comparire un bilico dalla curva. Ho capito subito che qualcosa non andava. Abbiamo dovuto inchiodare.”

Il camion, proveniente da Campobasso e diretto verso la costa, ha ignorato il rosso acceso da diversi secondi, invadendo completamente la corsia opposta già occupata da decine di veicoli.

“Abbiamo lampeggiato, suonato, ma lui non si fermava. Quando ci siamo ritrovati muso a muso, non c’era modo né di avanzare né di fare manovra. Era bloccato tutto.”

“Non ho visto il rosso, stavo sentendo un audio”.

Una volta sceso dal mezzo, il conducente del camion ha fornito una spiegazione disarmante:

“Lo so, ho sbagliato, ma non ho visto il rosso. Stavo ascoltando un messaggio audio su WhatsApp.”

Parole che hanno scatenato la rabbia di alcuni automobilisti, tra cui un maresciallo della Polizia Stradale in borghese, che ha preso in mano la situazione identificando il camionista.

“Sei un criminale, così metti in pericolo la vita delle persone,” avrebbe detto il militare, secondo la testimonianza raccolta.

Subito dopo è arrivato anche un carabiniere, anch’egli in borghese. Entrambi hanno collaborato con le forze dell’ordine ufficialmente allertate, che sono sopraggiunte poco dopo da Larino.

Carreggiata bloccata per oltre mezz’ora: l’ingorgo ha paralizzato il traffico in entrambe le direzioni. La carreggiata, troppo stretta per consentire sorpassi o inversioni, ha costretto tutti gli automobilisti a tornare indietro in retromarcia fino al punto di ingresso del tratto semaforico.

“Solo così il bilico ha potuto proseguire e liberare la strada. Siamo rimasti fermi più di mezz’ora. Da Termoli verso Campobasso c’era una coda lunghissima. Dall’altro lato, poche auto.”

Il conducente del camion, secondo quanto riferito dai presenti, sembrava in stato confusionale. Si ipotizza un uso del cellulare alla guida, che potrebbe aggravare la sua posizione. Le forze dell’ordine hanno proceduto con l’identificazione e la raccolta delle testimonianze.

Il conducente, originario dell’Est Europa e all’apparenza nemmeno 40enne, dovrebbe rispondere di guida pericolosa, mancato rispetto della segnaletica e utilizzo del telefono cellulare alla guida.