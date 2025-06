Campomarino Lido: «In via Allende la strada si squarcia sempre di più»

CAMPOMARINO. A Campomarino Lido, una delle vie più trafficate e strategiche della località balneare versa in condizioni preoccupanti da tempo. Via Salvador Allende, fondamentale collegamento tra il lungomare e la stazione ferroviaria, presenta da anni una voragine in continua espansione che mette a rischio la sicurezza di residenti e visitatori, senza che finora siano stati adottati interventi risolutivi.

«Questo è lo stato in cui riversa una delle principali arterie del Lido, che collega il lungomare alla stazione FS, oltretutto trafficatissima nella stagione estiva. Ormai da anni i residenti lamentano la totale assenza di azioni da parte dell’amministrazione comunale, che evidentemente ha creduto di risolvere tale problematica con il fissaggio di una rete arancione e di alcune transenne.

Il risultato è che lo squarcio nel manto stradale si allarga sempre di più, occupando da un lato gran parte della corsia di marcia (di una strada con scarsa illuminazione notturna, ma questo è altro problema), e dall’altro si avvicina ai giardini delle prime abitazioni, che distano pochi metri dalla voragine.

Voglio inoltre precisare che dal primo rilevamento su Google Earth datato 10/2014, il diametro della crepa era circa 3 metri, mentre oggi potete verificare dalle foto in allegato a quanto ammonta il danno.

Vi invio questa segnalazione nella speranza che ci possiate aiutare a far arrivare il messaggio, prima che qualcuno si possa far male davvero.

Grazie. Il lido non è un problema ma una risorsa!».