Campomarino valorizza le sue eccellenze alla Borsa del Turismo Esperienziale

CAMPOMARINO. La prima Borsa del Turismo Esperienziale del Molise, organizzata dall’Assessorato regionale al Turismo e alla Cultura al Palazzo Gil di Campobasso, punta a contribuire alla creazione di reti professionali che rappresentano una grande vetrina per il settore turistico molisano.

Un evento innovativo dedicato alla promozione del turismo lento e autentico, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze culturali, naturalistiche ed enogastronomiche.

“Questo evento – ha dichiarato il consigliere con delega al Turismo Francesco Colitti – rappresenta un’occasione importante nella quale i rappresentanti delle istituzioni e gli operatori del settore si confrontano sulle potenzialità turistiche del nostro territorio. Siamo presenti per proporre e valorizzare le tipicità di Campomarino e per offrire una vetrina al nostro territorio e alle nostre strutture, al fine di lanciare il nostro territorio all’interno di una rete capace di rendere noti e appetibili le nostre attività ricettive e il turismo esperienziale a Campomarino”.

Fondamentale, oltre ai vari appuntamenti di intrattenimento e ai convegni a tema, è lo spazio dedicato agli incontri B2B tra venditori e buyer del settore turistico, con l’obiettivo di creare nuove sinergie e opportunità di collaborazione.

A tal proposito, il presidente dell’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali, Marco Altobello, presente alla borsa insieme al consigliere Colitti, ha spiegato:

“Campomarino ha delle potenzialità enormi per quanto riguarda il settore turistico e dell’accoglienza. Potenzialità spesso sottovalutate ma che ci stiamo impegnando a far emergere, anche in contesti nazionali e internazionali. Questa borsa rappresenta un’occasione importante: in questi due giorni saremo protagonisti di dibattiti, eventi, confronti, convegni e incontri tra buyers e sellers e operatori del turismo.

Campomarino è protagonista con gli stand dei nostri operatori e con la presenza e il supporto costante dell’Istituzione e del Comune”.