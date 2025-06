Mancano biologi al laboratorio analisi del San Timoteo

TERMOLI. Il Laboratorio Analisi dell’Ospedale San Timoteo di Termoli si trova in una situazione di emergenza senza precedenti, a causa di una grave carenza di personale dirigente biologo che rischia di compromettere la continuità e la qualità del servizio. A lanciare l’allarme è il dottor Giancarlo Totaro, biologo dirigente in servizio presso la struttura, che attraverso un accorato appello pubblico si rivolge ai vertici dell’Asrem e al presidente della Regione Molise, chiedendo interventi urgenti e risolutivi. Secondo quanto riferito da Totaro, la contemporanea assenza di più dirigenti biologi – dovuta a cause imprevedibili – ha messo in ginocchio l’organico del laboratorio, già provato da anni di sottofinanziamento e carenze strutturali.

La situazione è resa ancora più critica dal periodo estivo, durante il quale il personale ha diritto alle ferie obbligatorie, rendendo ancora più difficile garantire la copertura dei turni. Nonostante l’impegno encomiabile di medici e biologi rimasti in servizio, il rischio di un blocco operativo è concreto. Totaro sottolinea che, senza provvedimenti immediati per confermare almeno i biologi a tempo determinato attualmente in attività – già autonomi nella gestione dei turni – sarà impossibile mantenere il servizio senza intaccare i diritti fondamentali dei lavoratori, come il riposo e le ferie.

Il medico chiede con forza che l’Asrem intervenga tempestivamente per rafforzare l’organico, confermando il personale precario e nominando nuovi dirigenti biologi, e si rivolge anche al presidente della Regione affinché si faccia garante dell’autonomia e della piena operatività del Laboratorio Analisi di Termoli, considerato un presidio sanitario fondamentale per tutto il basso Molise. La crisi del laboratorio si inserisce in un quadro regionale allarmante: in Molise mancano quasi 300 dirigenti medici e molti concorsi pubblici sono andati deserti, segno di una carenza strutturale di personale sanitario che rischia di compromettere la qualità e la sicurezza dell’intero sistema sanitario regionale. Totaro conclude il suo appello chiedendo un segnale forte e concreto da parte delle istituzioni, affinché non si arrivi al punto di non ritorno.

“Raccolgo e rilancio l’appello pubblico del dottor Giancarlo Totaro al presidente Roberti e ai vertici Asrem per la grave carenza di personale del Laboratorio Analisi dell’ospedale San Timoteo”.

E’ quanto si legge in una nota del segretario regionale di Sinistra Italiana, Vincenzo Notarangelo.

“Termoli e il Basso Molise – sottolinea l’esponente di SI – vivono ormai da anni in una perenne situazione precaria ed emergenziale che, al di là del caso specifico, mette a continuo rischio l’incolumità dei cittadini e la sicurezza del territorio. Un territorio che, soprattutto nel periodo estivo, meriterebbe un’attenzione particolare e speciale”.

“In generale sulla Sanità – aggiunge – purtroppo non sono stati compiuti passi significativi e la cosiddetta filiera politica ed istituzionale del centrodestra non ha prodotto fino adesso alcun risultato degno di nota. Si discute, non senza tensioni tra Regione e struttura commissariale, di massimi sistemi dimenticando le criticità vere che si registrano quotidianamente nei nostri ospedali e che purtroppo mettono in discussione l’accesso alla cure di tutti noi”.

“Un ultimo appello – conclude Vincenzo Notarangelo – lo rivolgo ai nostri rappresentanti in parlamento: il sistema sanitario del Molise deve offrire le stesse garanzie di quello lombardo o di qualsiasi altra regione italiana. E’ questa l’unica cosa che conta”.