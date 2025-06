Centri estivi 2025: il Comune finanzia i progetti

TERMOLI. Anche per l’estate 2025, il Comune di Termoli rinnova il suo impegno a favore delle famiglie e dei più piccoli, pubblicando un avviso pubblico per il sostegno ai centri estivi e alle attività socio-educative rivolte ai minori. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Mariella Vaino. Un’iniziativa che, oltre a offrire un’opportunità concreta di svago e crescita per i bambini, rappresenta un importante strumento di contrasto alla povertà educativa e di supporto alla genitorialità.

Il progetto, promosso dal Settore V – Assistenza alla Persona, si inserisce nel quadro delle politiche nazionali e regionali per l’infanzia e l’adolescenza, e beneficia del Fondo per le attività socio-educative istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l’annualità 2025, Termoli potrà contare su una dotazione di 10.000 euro da destinare al finanziamento di centri estivi gestiti da soggetti privati.

Un’estate di gioco, apprendimento e inclusione

L’obiettivo è chiaro: offrire ai bambini e ai ragazzi del territorio un’estate ricca di esperienze educative, ludiche e ricreative, in ambienti sicuri e stimolanti. Le attività dovranno svolgersi tra il 30 giugno e il 15 settembre 2025, per una durata minima di due settimane e con un orario giornaliero di almeno quattro ore per cinque giorni a settimana.

I progetti potranno essere presentati da associazioni, cooperative sociali, enti sportivi e altri soggetti del terzo settore che operano nel campo dell’educazione e del tempo libero. Requisito fondamentale: essere in regola con il Durc e garantire strutture idonee, personale qualificato e copertura assicurativa per tutti i partecipanti.

Contributi fino a 2.500 euro per ogni progetto

Il Comune erogherà un contributo economico fino a un massimo di 2.500 euro per ciascun progetto approvato, pari al 50% delle spese sostenute. Ma attenzione: le risorse sono limitate e verranno assegnate sulla base di una graduatoria che premierà i progetti più inclusivi.

In cima alla lista ci saranno i centri che accoglieranno il maggior numero di bambini esonerati dal pagamento della retta. In caso di parità, si terrà conto del numero complessivo di iscritti, della presenza di minori con disabilità e, infine, dell’importo della retta proposta alle famiglie.

Come partecipare

Gli enti interessati dovranno presentare la propria candidatura entro il 25 luglio 2025, inviando tutta la documentazione richiesta via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.termoli.cb.it. Tra gli allegati obbligatori figurano il progetto dettagliato delle attività, il bilancio preventivo, le domande di iscrizione e le dichiarazioni relative all’esonero delle rette.

Una volta concluse le attività, i soggetti beneficiari dovranno rendicontare le spese entro 30 giorni, pena l’esclusione da futuri contributi.

Un investimento sul futuro

Con questo bando si offri ai ragazzi un’estate ricca di stimoli e occasioni di crescita, ma anche sostenere le famiglie e valorizzare il ruolo delle realtà educative del territorio. È un investimento sul futuro della nostra comunità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Istruzione del Comune di Termoli al numero 0875 712503 o scrivere all’indirizzo email ginadascenzo@comune.termoli.cb.it.