Cinghiali a Campomarino: l’ordinanza c’è già da 3 mesi

CAMPOMARINO. C’è chi invoca l’ordinanza per il prelievo selettivo dei cinghiali selvatici a Campomarino, ma il provvedimento già c’è da quasi 3 mesi. Il Comune di Campomarino ha emanato l’Ordinanza Sindacale n. 4 del 24 marzo 2025, con registro generale n. 10, per il prelievo selettivo dei cinghiali selvatici presenti in località Lido di Campomarino. La decisione è stata presa a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, preoccupati per la crescente presenza di branchi di cinghiali nel centro abitato, in particolare nella zona della pineta e nelle strade limitrofe. Negli ultimi mesi, la presenza stabile di cinghiali in aree urbane ha generato preoccupazioni per la sicurezza pubblica, con rischi per la circolazione stradale e per la salute dei cittadini.

Il fenomeno è aggravato dalla possibilità di diffusione del virus della peste suina africana, oltre ai danni alle attività commerciali e alle abitazioni. Con l’arrivo della primavera e l’aumento del flusso turistico, il problema rischia di peggiorare ulteriormente. L’ordinanza stabilisce che il prelievo selettivo sarà effettuato da cacciatori di selezione abilitati, sotto la direzione del dottor Guerino Capaldi, responsabile dell’Osservatorio Regionale Faunistico. Gli animali prelevati saranno destinati gratuitamente a chi ne farà richiesta, nel rispetto delle normative sanitarie. Per garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini, le operazioni saranno condotte con: indumenti ad alta visibilità per gli addetti; comunicazione radio costante durante le operazioni; utilizzo di strumenti tecnologici come visori notturni e fari; possibilità di impiego di cani da ricerca e tecniche di pastura. L’ordinanza stabilisce che il prelievo selettivo avrebbe dovuto essere completato entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento, ma stante le problematiche emergenti, non è stato risolutivo.