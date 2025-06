Cinghiali al Lido: volontari in azione per la colonia felina

CAMPOMARINO. Un gruppo di volontari è intervenuto prontamente per mettere in sicurezza la colonia felina di via Crispi, a Campomarino, dopo l’invasione notturna di un gruppo di cinghiali.

Fortunatamente, i gatti sono stati trovati sani e salvi, e la colonia è stata sistemata per garantire il loro benessere.

La scorsa domenica 9 giugno, intorno alle 21:50, un gruppo di cinghiali ha invaso via Crispi, a pochi passi dal mare, colpendo in pieno una delle colonie feline più note della zona.

La scena era surreale: un luogo solitamente popolato da gatti improvvisamente deserto e segnato dalle tracce del passaggio degli animali selvatici.

Questo episodio rappresenta un chiaro monito per tutta la comunità: è fondamentale non lasciare rifiuti incustoditi nelle aree urbane, poiché attirano animali selvatici come i cinghiali, con possibili rischi per la sicurezza di persone e animali domestici.

Invitiamo tutti a mantenere pulito l’ambiente per prevenire nuovi episodi e favorire una convivenza pacifica tra uomo e natura.