Comitato Mensa al lavoro: nuove proposte per il prossimo anno scolastico

TERMOLI. Si è riunito nei giorni scorsi il Comitato Mensa, presieduto dall’assessore del V Settore Assistenza alla Persona, Mariella Vaino.

Stilati definitivamente i menù invernali ed estivi, prosegue il confronto tra le parti al fine di apportare le giuste modifiche ai menù a seguito delle segnalazioni che pervengono dai rappresentanti dei genitori e delle scuole.

Così come riferito dal consigliere comunale Giuseppe Spezzano, dal 1° giugno scorso è entrato in vigore il nuovo regolamento approvato dal Consiglio Comunale, che regolerà il servizio di refezione scolastica e il Comitato Mensa. In proposito, è data la possibilità di incentivare la filiera locale per il rifornimento delle derrate alimentari.

Al termine della seduta sono state presentate nuove richieste per il prossimo anno scolastico.

La prima prevede l’avvio del servizio mensa in concomitanza con l’apertura delle scuole.

La seconda, invece, propone che il servizio mensa sia attivato anche per le scuole secondarie di I grado.

Ipotesi ora al vaglio dell’assessore Mariella Vaino, che ha successivamente aggiornato il Comitato Mensa ai prossimi giorni.