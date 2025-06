Conclusione del Progetto Sped: un’alleanza educativa per il benessere dei minori

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Si è concluso il progetto SPED – Sportello di Protezione Educativa, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale di Larino con risorse a valere sulle Politiche della Famiglia (annualità 2023).

L’iniziativa, nata da un’ idea della coordinatrice dell’Ambito sociale dott.ssa Eloisa Arcano, rivolta a studenti e famiglie del territorio, è stata affidata alla Sirio Società Cooperativa Sociale, che ha curato la realizzazione del progetto in collaborazione sinergica con i professionisti e i volontari dell’Associazione “La Casa dei Diritti” di Termoli.



Il Servizio, garantito presso gli Istituti Omnicomprensivi di Santa Croce di Magliano e Casacalenda, ha avuto l’obiettivo di rafforzare la rete tra scuola, servizi sociali e territorio, attraverso attività di consulenza, laboratori educativi, workshop formativi e iniziative di prevenzione, con particolare attenzione alla consapevolezza emotiva, alla prevenzione della violenza di genere e al sostegno della genitorialità.



Gli eventi consclusivi si sono tenuti il 28 maggio 2025 presso l’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano e il 23 maggio 2025 presso l’Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda. Entrambi gli incontri hanno visto la partecipazione della dottoressa Eloisa Arcano, coordinatrice dell’ATS di Larino, della dottoressa Rita Provvidenti, referente del progetto per la Sirio, e della Presidente dell’Associazione “La Casa dei Diritti” di Termoli, Laura Venittelli, che ha rappresentato l’ente del terzo settore contribuendo attivamente alla realizzazione del progetto.



L’impegno congiunto tra Sirio e l’Associazione “La Casa dei Diritti” ha evidenziato il valore della collaborazione tra enti del terzo settore, in linea con quanto previsto dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024-2026, che riconosce il ruolo centrale di queste realtà nella promozione del benessere, della coesione sociale e della tutela dei diritti. Il progetto SPED ha dimostrato concretamente come un’azione educativa e sociale condivisa possa incidere positivamente sul benessere dei ragazzi e contribuire a costruire una comunità più inclusiva e attenta.

Puntare sul TERZO SETTORE, come ponte tra le istituzioni ed il territorio, è la mission che qualifica positivamente ogni Progetto che riguarda il SOCIALE. Sotto questo punto di vista abbiamo accolto con favore la parte del nuovo Piano sociale regionale 2025-2027 che vede , tra le “ Azioni “, il coinvolgimento attivo del volontariato e dell’associazionismo di scopo con la promozione del ricorso alle procedure tipizzate nel Codice del Terzo settore ai fini della valorizzazione delle risorse locali.



Il Progetto SPEED è l’esempio lampante della “buona riuscita”, con i professionisti locali del Terzo Settore e con la ottimizzazione dei costi, del Lavoro di ascolto e supporto svolto da ottobre 2024 a maggio 2025, a stretto contatto con i ragazzi con attività partecipative e l’utilizzo di strumenti di valutazione come il questionario SAR e il QBS, per misurare la consapevolezza emotiva e il benessere scolastico..

Un ringraziamento particolare è rivolto ai dirigenti scolastici, che hanno accolto il progetto SPED con disponibilità e lungimiranza, dimostrando un’attenzione non scontata considerando la complessità della programmazione annuale delle attività scolastiche.



Un sentito riconoscimento va inoltre alle psicologhe, Maria Bizzarro ed Eleonora Carchedi ed alle avvocate della Casa dei Diritti Valeria Cacchione e Bisaccia Giovanna, per il loro prezioso Lavoro e, non per ultimo ad Eloisa Arcano, artifice del Progetto che ha creduto molto nel fatto che l’impegno delle istituzioni, della scuola e del territorio può consolidare una rete educative attenta, inclusiva e orientata al benessere del nsterrritorio.