Condannati a 30 anni i due assassini di Sonia Di Pinto

PETACCIATO-LUSSEMBURGO. Dopo oltre tre anni di attesa, è arrivata la sentenza che chiude uno dei casi più dolorosi per la comunità italiana all’estero. La Corte del Lussemburgo ha condannato a 30 anni di reclusione Abdou e Lamine, ritenuti colpevoli dell’omicidio di Sonia Di Pinto, 46 anni, originaria di Petacciato, brutalmente uccisa la notte di Pasqua del 2022 nel ristorante dove lavorava, nel quartiere Kirchberg.

Sonia, donna solare e molto amata, stava chiudendo la cassa del ristorante Vapiano quando fu sorpresa dai due uomini. Lamine, che lavorava lì sotto falso nome da tre anni, aveva pianificato la rapina insieme ad Abdou, conosciuto casualmente in un bar. Quella notte, i due fecero irruzione nel locale e, trovandosi faccia a faccia con Sonia, persero – a loro dire – il controllo: Lamine la strangolò per diversi minuti, mentre Abdou la colpiva ripetutamente.

Il bottino fu di appena 3.000 euro. Il corpo di Sonia venne ritrovato nel seminterrato del ristorante poche ore dopo, in una scena che gli inquirenti hanno definito “di inaudita violenza”.

Le indagini, supportate da immagini di videosorveglianza e testimonianze, portarono rapidamente all’arresto dei due, che confessarono. Un terzo uomo, Edu, collega della vittima, fu inizialmente sospettato di complicità per aver aperto la porta ai due aggressori. Tuttavia, la Corte ha stabilito che non vi erano prove sufficienti per dimostrare la sua partecipazione consapevole al crimine, e lo ha assolto.

Durante il processo, la madre di Sonia, Antonietta Aniello, e il compagno Sauro Diogenici hanno seguito ogni udienza, chiedendo giustizia con dignità e forza. “Non si è trattato di un incidente, ma di un atto di barbarie inspiegabile”, ha dichiarato l’avvocato della famiglia, sottolineando come la morte fosse evitabile e non necessaria.

La comunità italiana in Lussemburgo ha voluto rendere omaggio a Sonia con un gesto simbolico: una panchina rossa è stata inaugurata presso l’Ambasciata italiana, a memoria della sua vita spezzata e come monito contro la violenza sulle donne.