Conquistare spazi per generare la “salute mentale”

TERMOLI. Nel pomeriggio di un lunedì piovoso, presso l’Auditorium di via Elba, si è tenuto l’incontro Agorai, un evento partecipatissimo promosso dalle associazioni Incontrarsi (pazienti, familiari e amici della salute mentale), ANGSA Molise, Faced, Mai Più Sole, insieme alle cooperative Progetto Popolare e DiversaMente (che gestiscono il Centro Diurno Chesensoha), con la collaborazione di diverse associazioni del territorio e il supporto del Centro di Salute Mentale di Termoli.

All’incontro hanno partecipato in streaming i rappresentanti delle associazioni Liberamente Insieme di Campobasso, Amfaip aps e Luna aps di Isernia. Presenti per il Comune di Termoli l’assessore alle Politiche sociali Mariella Vaino e il direttore del Csm di Termoli, Alessandro Gentile.

Il moderatore, Roberto De Lena, ha aperto i lavori salutando i presenti e i rappresentanti delle associazioni in collegamento online. L’incontro aveva l’obiettivo di analizzare lo stato attuale del sistema territoriale della salute mentale e di raccogliere proposte direttamente da chi vive ogni giorno queste problematiche.

Antonella Auciello ha illustrato un quadro dettagliato delle difficoltà condivise dalle realtà associative, rimaste sostanzialmente invariate rispetto al precedente Agorai tenutosi a maggio.

Auciello ha dichiarato: “Abbiamo chiesto la convocazione del comitato regionale di salute mentale, previsto e disciplinato per la programmazione della salute mentale. A questo comitato devono partecipare i protagonisti: il capo dipartimento, i direttori dei Csm, un rappresentante delle cooperative e le associazioni dei familiari e degli utenti. Questa legge, risalente al 2002, è per noi fondamentale perché consentirebbe una programmazione efficace della salute mentale. Ne abbiamo discusso anche a gennaio in Regione, dove ci è stato chiesto di fornire i nominativi dei rappresentanti delle associazioni. Abbiamo risposto tempestivamente, ma a oggi non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione. Per noi è fondamentale prendere parte a questo comitato, perché viviamo quotidianamente queste difficoltà e vogliamo essere coinvolti nella progettazione e programmazione delle politiche sanitarie.”

Dal dibattito è emerso che, ad oggi, l’unica nomina effettuata è quella del direttore del Csm di Termoli, mentre il capo dipartimento non è stato ancora designato. Un altro aspetto fondamentale riguarda la destinazione dei fondi ministeriali per la salute mentale, pari a circa 3,3 milioni di euro. La Regione Molise ha confermato che 800.000 euro sono stati assegnati al budget per la salute mentale.

Nei vari interventi è emerso che a Isernia la priorità è l’istituzione di un Csm, mentre a Campobasso si attende la nomina del direttore. Tutti i partecipanti hanno ribadito la necessità di convocare al più presto il comitato regionale di salute mentale.

Il direttore Alessandro Gentile, intervenendo, ha fornito aggiornamenti sui fondi, dichiarando di aver avuto un incontro a Termoli con la consigliera regionale Passarelli per confrontarsi e migliorare l’efficienza nella gestione dei fondi destinati al comparto.

Nel corso dell’incontro, numerosi interventi hanno sollecitato la Regione Molise ad agire con urgenza e in modo risolutivo, poiché pazienti e familiari sono allo stremo delle forze. La lunga battaglia che stanno affrontando riguarda il riconoscimento di un diritto fondamentale: il diritto alla salute.

Il problema della salute mentale in Molise è in attesa di risposte concrete, tempestive e coordinate, tenendo conto delle diverse realtà territoriali.

A Termoli, attraverso Agorai, le criticità sono state più volte evidenziate e comunicate con chiarezza alle istituzioni locali e regionali.

