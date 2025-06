Conti promossi, la Regione potrà tornare alle assunzioni

TERMOLI. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Molise, presieduto dal Dottor Franco Caridi, facendo seguito alla richiesta del Direttore Generale della Regione Molise, dottor Domenico Nucci, ha provveduto all’asseverazione degli equilibri di bilancio, Sezione 3.3. del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 154 del 28 maggio 2025, certificando il permanere degli equilibri pluriennali di bilancio 2025/2027 della Regione Molise.

In particolare, il Collegio, esaminata la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all’interno del PIAO) approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 141 del 26 maggio 2025, ha verificato il puntuale rispetto del valore soglia assunzionale, con i limiti di cui al DPCM 3 settembre 2019, e la correttezza dei calcoli per la determinazione di tale valore soglia.

“La Regione Molise dopo le assunzioni, a tempo indeterminato, dello scorso dicembre con oneri interamente a carico del Ministero del Lavoro nell’ambito del Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego, tornerà ad assumere personale con oneri a carico del bilancio regionale – hanno rimarcato il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, e l’Assessore al Bilancio e al Lavoro, Gianluca Cefaratti – Da diversi anni, troppi, la Regione Molise non ha avuto la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato con fondi propri. Oggi, con l’asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti, abbiamo superato anche questo ostacolo, che ha portato, negli anni, la Regione Molise a un depauperamento del personale in servizio”.

“Si tratta di un’ottima notizia per tutti, a iniziare da chi avrà l’opportunità di iniziare la propria esperienza professionale per la Regione Molise – hanno proseguito Roberti e Cefaratti – Sicuramente, l’apporto di personale migliorerà il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini”. “E finalmente, dopo anni e anni di precariato, a seguito di procedure concorsuali già espletate, personale già in servizio verrà assunto a tempo indeterminato”.

“Questo risultato che abbiamo raggiunto – hanno concluso Roberti e Cefaratti – segue il lavoro che abbiamo portato avanti sul bilancio, un altro tassello per ricondurre alla piena funzionalità l’attività della Regione Molise”.