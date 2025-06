Contro l’abbandono degli animali: parte la campagna #senontiportononparto

TERMOLI. Con l’arrivo dell’estate torna anche una delle piaghe più dolorose e ingiustificabili: l’abbandono degli animali domestici. Migliaia di cani e gatti, ogni anno, vengono lasciati lungo le strade, nei boschi o davanti ai rifugi, vittime di scelte irresponsabili e crudeli. Un gesto che, oltre a essere moralmente inaccettabile, è un reato punito dalla legge.

Proprio per contrastare questo fenomeno, la Polizia di Stato ha rilanciato anche per il 2025 la campagna nazionale di sensibilizzazione #SeNonTiPortoNonParto. Uno slogan semplice ma potente, che invita i cittadini a riflettere sul significato più profondo del legame con il proprio animale: se non posso portarti con me, allora non parto affatto.

“Adottare è una scelta d’amore, abbandonare è un crimine”. Gli animali non sono oggetti da cui separarsi per comodità: sono membri della famiglia, compagni fedeli, esseri viventi che soffrono, si spaventano, amano.

Ricordiamolo: l’abbandono è un reato (art. 727 del Codice Penale), punibile con l’arresto fino a un anno e anche la sospensione della patente.

Ma oltre le leggi, deve parlare la coscienza. Ecco perché la campagna della Polizia è rivolta a tutti noi: scegliamo la responsabilità, scegliamo l’amore. #SeNonTiPortoNonParto