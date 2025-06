Corso Umberto verso la riapertura, sabato si circola

TERMOLI. Dopo cinque giorni di chiusura al traffico e alla sosta, Corso Umberto riaprirà domattina, sabato 28 giugno, restituendo piena accessibilità al tratto compreso tra Piazza Garibaldi e Piazza Vittorio Veneto. I lavori di rifacimento del manto stradale, avviati lunedì 23 giugno, si sono conclusi due giorni dopo i tempi previsti, si restituirà alla città una delle sue arterie più centrali, completamente riqualificata.

Parallelamente, proseguono gli interventi in via Belvedere, dove si sta procedendo alla manutenzione della pavimentazione in lastre di porfido. La strada è chiusa dalle prime ore di mercoledì 25 giugno e, salvo imprevisti, potrebbe riaprire martedì 1° luglio.

L’intervento rientra in un più ampio piano di manutenzione straordinaria delle strade cittadine, volto a migliorare la sicurezza e il decoro urbano. Il Comune ha reso noto che durante i lavori è stata interdetta anche la sosta nei tratti interessati, per consentire un’esecuzione più rapida e sicura delle operazioni.