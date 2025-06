Decoro urbano: cresce il favore alla proposta di istituire un assessorato specifico, va colpita duramente l’inciviltà

TERMOLI. La maggioranza dei nostri lettori, tra coloro che hanno risposto al quesito proposto nella sezione dei sondaggi, è favorevole all’istituzione di un assessorato al Decoro Urbano, che abbiamo promosso come idea per dare un giro di vite alla leva dell’inciviltà, sempre più presente sul nostro territorio, e alla quale non è immune o esente nessuno da responsabilità, che si tratti di residenti o turisti.

Nelle ultime giornate, complice l’affollarsi della costa con l’estate che ormai avanza spedita, tante le segnalazioni che ci sono state inoltrate, dall’immondizia lasciata a casaccio ovunque, specie in centro, ai parcheggi selvaggi. Non basterebbe un esercito per porvi argine e rimedio.

Per questo, la maggiore attenzione alla cura del territorio passerebbe per realizzare una vera e propria task-force, ottimizzando controlli e interventi nella riorganizzazione mirata dei servizi pubblici che afferiscono a questo ambito.

Parlando di numero, a esprimersi in linea con la nostra idea è stato il 59% dei lettori, contro il No scelto dal 39% e solo un 2% ha mostrato disinteresse a riguardo, confermando come la quasi totalità degli utenti di Termolionline consideri l’ambito del decoro urbano centrale nelle politiche di promozione e tutela della nostra città.