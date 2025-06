Ciciola: «Maggior decoro urbano nelle piazzette con le nuove mini isole ecologiche»

TERMOLI. Il decoro urbano è un obiettivo che si persegue nel breve, medio e lungo periodo. Occorre ingaggiare una dura battaglia per cambiare la mentalità sul territorio, occorre affinare i servizi pubblici e nel breve anche introdurre innovazioni per migliorare l’immagine della città.

Questo è uno dei motivi alla base dell’esperimento con cui sono state previste le piccole isole ecologiche in centro per gli esercizi commerciali, con la presenza di piante grasse più resistenti, lasciate alla cura degli esercenti.

Una scelta illustrata anche dall’assessore all’Ambiente, Silvana Ciciola: «Una delle principali linee guida di questa amministrazione è la ricerca continua del decoro urbano inteso come bellezza, igiene e dignità da restituire al territorio e a tutti gli spazi nelle sue parti di uso collettivo. Altro aspetto, fondamentale per la gestione dell’assessorato da me presieduto, è la ricerca del continuo dialogo con i cittadini e Associazioni in grado di supportare l’efficientamento dei servizi attualmente presenti sul territorio.

Nello specifico, viste le segnalazioni che nell’ultimo periodo hanno investito tutta la parte storica di Piazza mercato sulla presenza massiva in strada di contenitori di rifiuti delle attività commerciali, che mal si sposano con la storicità del luogo, ho inteso avviare un importante progetto di riqualificazione incentrato sul posizionamento di contenitori di arredo urbano con fioriere atti a posizionare e, allo stesso tempo, celare i bidoni dei rifiuti. In questo modo restituiremo bellezza e civiltà ad una parte centrale ed attrattiva della nostra città».