Demolito a Montecilfone l’edificio simbolo del terremoto 2018

MONTECILFONE. Una delle abitazioni più danneggiate dal terremoto del 16 agosto 2018 a Montecilfone, divenuta nel tempo simbolo della distruzione, è stata finalmente demolita per lasciare spazio alla ricostruzione. L’intervento, del valore di circa 500 mila euro, rappresenta un importante passo avanti per la comunità locale e per i proprietari dell’immobile, che attendevano da tempo l’inizio dei lavori.

«Oggi il loro sogno si avvera. Siamo soddisfatti per come stiamo lavorando con la Struttura Commissariale: c’è ancora parecchio da fare, ma sicuramente riusciremo a dare tutte le risposte ai nostri cittadini» ha dichiarato il sindaco Giorgio Manes, sottolineando l’importanza del risultato raggiunto.

L’avvio di questo intervento si inserisce in un contesto più ampio di rilancio della ricostruzione privata, sostenuto dal lavoro del Presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, in qualità di Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2018.

Con il Decreto n. 21 del 5 maggio 2025, Roberti ha approvato l’avviso pubblico ricognitivo del fabbisogno finanziario necessario al completamento della ricostruzione privata delle prime abitazioni, rivolto a quegli edifici per i quali non era stata presentata istanza entro il termine del 30 giugno 2023, previsto dall’Ordinanza n. 5/2022.

L’iniziativa, nata a seguito del confronto tra la Struttura Commissariale e i sindaci dei Comuni interessati, punta a raccogliere un quadro aggiornato delle esigenze ancora inevase, così da poter finanziare nuovi interventi in base alle risorse disponibili, con l’auspicio di ottenere ulteriori fondi per coprire l’intero fabbisogno.

L’Ordinanza commissariale ha inoltre esteso l’applicabilità delle misure anche agli edifici con inagibilità parziale derivante dal sisma del 2002, ampliando così la platea dei beneficiari e accelerando i tempi di risposta per chi attende da anni un ritorno alla normalità.