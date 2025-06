«Dieci anni fa la Cardiologia del Cardarelli mi salvò la vita, pronto a dare battaglia per salvarne l’autonomia»

CAMPOBASSO. Nel cuore della sanità molisana, il reparto di Cardiologia del Cardarelli ha rappresentato per anni un baluardo di professionalità e umanità, salvando vite e garantendo cure all’avanguardia. Questa eccellenza è testimoniata dalle parole di Augusto Bernardi, ex leader Cisl Molise e anche consigliere regionale, che racconta la sua esperienza personale con il reparto e la sua lotta per impedirne lo smantellamento.

Bernardi descrive la sua prima emergenza cardiaca, avvenuta il 30 ottobre 2015, quando il suo medico, intuendo un infarto prima ancora che si manifestassero dolori al petto, lo accompagnò al pronto soccorso, dando il via a un percorso di cure che gli ha permesso di vivere fino a oggi. Nel corso degli anni, ha ricevuto stent, impianti, monitoraggi costanti e persino un pacemaker con defibrillatore, tutto grazie alla competenza e alla dedizione del personale medico del Cardarelli.

“Un grande reparto quello di Cardiologia del Cardarelli, un reparto adeguato alle evoluzioni dei tempi, con tecnologie avanzate e con personale dotato di senso di umanità e grande professionalità…” afferma Bernardi, sottolineando l’importanza della struttura nel garantire un servizio sanitario di livello a tutta la regione.

Oggi, però, il futuro di questo reparto d’eccellenza è a rischio. La discussione in Consiglio Regionale ha sollevato la possibilità di una sua riorganizzazione, con il personale destinato ad altri distretti. Bernardi esprime la sua preoccupazione per questa decisione, definendola un colpo alla sanità molisana e un errore politico gravissimo.

“Ci vuole un cuore di pietra e una forte miopia politica per programmare lo smantellamento di un reparto di eccellenza, fiore all’occhiello della sanità molisana. Disperdere quelle professionalità è un delitto che i Molisani non possono permettere.”

Di fronte a questa prospettiva, Bernardi propone la creazione di un Comitato Regionale “PRO CARDIOLOGIA CARDARELLI”, con l’obiettivo di difendere l’integrità del reparto, potenziarlo e rilanciarlo, affinché possa continuare a essere un punto di riferimento per la sanità locale e oltre i confini regionali.

La speranza è che la politica non scelga di sacrificare un’eccellenza sanitaria, ma piuttosto trovi soluzioni per garantirne la continuità e il miglioramento, senza disperdere anni di competenza e dedizione.