Dipartimento Sicurezza e Immigrazione: Muccio responsabile della Lega

MOLISE. Giovanni Muccio è stato nominato Coordinatore del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Molise, su indicazione del Commissario regionale onorevole Aldo Patriciello. Con una lunga esperienza nella Polizia di Stato, Muccio si appresta ad assumere un ruolo chiave in un contesto di crescente attenzione verso la sicurezza e la gestione dei flussi migratori.

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Commissario regionale della Lega onorevole Aldo Patriciello, per la fiducia dimostrata nell’affidarmi il Coordinamento del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega a livello regionale. Si tratta di una materia a me congeniale, avendola seguita per decenni con dedizione e senso del dovere nell’ambito della Polizia di Stato.

In un contesto in cui i cittadini manifestano con sempre maggiore intensità l’esigenza di sicurezza e di una gestione più efficace e responsabile dei fenomeni migratori, considero questo incarico un’importante occasione per offrire il mio contributo alla comunità regionale, attraverso proposte, idee e suggerimenti maturati dall’esperienza sul campo. Un compito certamente impegnativo, arduo e gravoso, che ritengo debba essere condiviso con altri colleghi provenienti dalle Forze di Polizia, desiderosi di mettersi in gioco politicamente per il bene del proprio territorio e dei cittadini.

Solo unendo competenze, ascolto e spirito di servizio, sarà possibile costruire insieme un sistema di sicurezza più efficace e un approccio più consapevole e sostenibile.

Ritengo, tra le altre cose, di avviare un confronto costante e costruttivo con le Organizzazioni Sindacali delle Forze di Polizia, al fine di approfondire tematiche sociali che possano essere portate avanti nelle sedi opportune, a livello regionale e nazionale. Credo che la figura di un responsabile regionale della sicurezza e dell’immigrazione della Lega Molise sia cruciale, soprattutto in un contesto che vive cambiamenti sociali, politici e demografici rapidi.

La sicurezza deve tutelare i cittadini; l’immigrazione comporta delle sfide ma anche delle opportunità per una società che evolve costantemente».