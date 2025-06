Disagi verso la fine in via Corsica, da sabato “strada libera e più illuminata”

TERMOLI. Semaforo temporaneo addio: stanno per terminare i lavori di riqualificazione dei viadotti di Via Corsica a Termoli, segnando la fine dei disagi temporanei per automobilisti e pedoni. L’intervento, che ha riguardato un’importante sostituzione e installazione di nuova illuminazione pubblica, promette un ingresso sud della città più sicuro, visibile e curato.

Un intervento strategico per la sicurezza e la visibilità

I lavori, iniziati dal viadotto del Parco, si sono concentrati sulla sostituzione dei pali della pubblica illuminazione esistenti e sull’installazione di nuovi corpi illuminanti. L’obiettivo primario è garantire una maggiore luminosità e, di conseguenza, una sicurezza accresciuta per tutti gli utenti della strada. Un aspetto di particolare rilievo è il ripristino dei pali mancanti da anni sui viadotti, risolvendo così un annoso problema di visibilità che ha penalizzato l’accesso sud della città.

Gestione del traffico e pazienza ripagata

Durante le fasi più intense delle operazioni, per mitigare l’impatto sul traffico, sono stati installati semafori temporanei e, all’occorrenza, impiegati movieri per regolare il flusso veicolare. Sebbene la delicatezza delle operazioni, che coinvolgono strutture di notevole altezza, abbia potuto causare rallentamenti e lunghe code, i cittadini sono stati chiamati alla pazienza, consapevoli che i disagi erano un prezzo temporaneo per benefici a lungo termine.

Prossimi sviluppi e visione futura

La prossima settimana, i lavori proseguiranno con la sostituzione degli altri pali fino alla rotonda di via Egadi, completando l’intervento su un’arteria fondamentale per la viabilità termolese.

L’amministrazione comunale si impegna a migliorare significativamente l’illuminazione di un’area strategica della città, offrendo maggiore sicurezza e un ingresso più accogliente e visibile. Questo intervento rappresenta un passo avanti verso una viabilità più fluida e un’estetica urbana migliorata, a beneficio dell’intera comunità di Termoli.