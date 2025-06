Disguido all’utente disabile, Poste incontra la dipendente e ribadisce lo “stile di comportamento” da adottare

MOLISE. In riferimento all’articolo “Utenti disabili, privacy e disguidi: ora parte il controllo”, Poste Italiane comunica quanto segue.

«In primo luogo, già nella giornata di ieri 26 giugno, Poste Italiane ha contattato il cliente per porgere le scuse in merito a quanto segnalato. Parallelamente, la Direzione provinciale ha incontrato la dipendente al fine di chiarire l’episodio e soprattutto per ribadire come sia doveroso in ogni occasione attenersi a uno stile di comportamento nei confronti dei clienti improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia.

Per il prezioso e riconosciuto ruolo sociale che da sempre riveste all’interno delle comunità, Poste Italiane è attenta all’ascolto e all’inclusione di tutti i segmenti di clientela, non solo attraverso il continuo miglioramento nell’accesso ai servizi ma anche grazie al fondamentale contributo dei suoi dipendenti nel costruire rapporti di fiducia solidi e duraturi con i cittadini».