Don Nicolino Pietrantonio: grande testimonianza di fede e impegno civile

TERMOLI-CAMPOMARINO. Hanno condiviso la battaglia contro il nucleare. Enzo Gallo e Aldo Camporeale ricordano il parroco di Nuova Cliternia.

«La notizia della scomparsa di don Nicolino Pietrantonio, parroco di Madonna Grande, ci ha profondamente colpiti e addolorati. Lo conoscevamo da molti anni, la nostra amicizia si era rafforzata, in modo particolare, a fine degli anni settanta, durante la dura lotta contro la localizzazione delle centrali nucleari che il governo italiano voleva costruire in Molise.

Le centrali si sarebbero dovute costruire nel Basso Molise, a Campomarino, proprio nel territorio della sua parrocchia, Madonna Grande Nuova Cliternia. Fin dall’inizio, don Nicolino si schierò con decisione contro quella scelta, intuendo i pericoli per l’ambiente e per le popolazioni residenti. La tutela dell’ambiente non era solo conseguenza di profonde convinzioni personali, ma anticipava il crescente impegno della Chiesa che verrà ufficialmente ribadito, dopo molti anni, da papa Francesco nel 2015 con l’enciclica Laudato Sì che, non a caso, ha come sottotitolo: “Sulla cura della casa comune”.

L’impegno per l’ambiente sarà sempre al centro dell’attività di don Nicolino, nel 2021 sarà tra i fondatori e presidente del “Comitato per la salvaguardia del territorio molisano” nato per contrastare l’occupazione selvaggia dei terreni agricoli da impianti eolici e fotovoltaici.

Quando nel 2018, decidemmo di scrivere un libro per ricordare la lotta dei molisani contro le centrali nucleari, gli chiedemmo di lasciarci una sua testimonianza, ne scaturì una lunga intervista. Con passione e lucidità don Nicolino, non si limitò solo a ricordare la lotta contro il nucleare, ma parlò dell’impegno che lo animava a favore della sua gente, in difesa dei diritti e della dignità degli abitanti della sua parrocchia.

Un impegno che non conosceva compromessi. Una volta, pur di trovare i locali per la Scuola Elementare si era detto disposto a mettere a disposizione la chiesa, e al Vescovo che gli faceva notare che la scelta era un po’ eccesiva, rispose: “… io credo che Gesù Cristo vuole che i bambini vengano istruiti, quindi se non troviamo dei locali, divido la chiesa con del cartongesso e faccio delle aule scolastiche, Gesù capirà!”».