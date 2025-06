Donatori Avis: modello virtuoso indispensabile alla vita

TERMOLI. Il 14 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per promuovere la cultura della donazione volontaria, anonima e gratuita. In questa occasione, anche Termoli risponde presente grazie al lavoro instancabile della sua sezione AVIS, da anni fiore all’occhiello del volontariato molisano e una realtà d’eccellenza nel panorama regionale.

L’AVIS Comunale di Termoli rappresenta una delle realtà più attive dell’intero territorio molisano, sia per il numero di donatori sia per la costanza nelle donazioni. Oggi può contare su oltre 1.000 donatori attivi, con una media annuale che supera le 1.500 donazioni, tra sangue intero, plasma e piastrine. Risultati importanti, frutto di un’organizzazione efficiente e di un forte spirito di comunità.

Coinvolgimento e sensibilizzazione

La sezione termolese si distingue per le numerose giornate di raccolta, che coinvolgono scuole, aziende e associazioni locali. Particolarmente significativa è la collaborazione con la sezione AiA (Arbitri di Calcio), gli uomini della Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e Capitaneria di Porto. Da segnalare anche il grande impegno nelle scuole superiori del territorio, dove vengono organizzati incontri di sensibilizzazione per avvicinare i giovani alla donazione. Grazie a queste attività di proselitismo, il numero di donatori giovani è aumentato sensibilmente negli ultimi anni.

Un modello virtuoso riconosciuto a livello nazionale

Pur non potendo competere numericamente con le grandi realtà metropolitane, AVIS Termoli si distingue come modello virtuoso per il rapporto tra popolazione e donatori, per la capacità di coinvolgere nuove generazioni e per la qualità delle sue attività. Non a caso, viene spesso citata come esempio positivo all’interno di AVIS Molise e in ambito nazionale.

Donare è vita: le iniziative sul territorio

Negli ultimi anni, la sezione ha ampliato le sue iniziative pubbliche, includendo eventi sportivi, culturali e musicali, giornate in piazza, campagne social e collaborazioni con i Comuni limitrofi e con l’AVIS Provinciale di Campobasso. Da segnalare anche le premiazioni annuali per i cosiddetti “donatori silenziosi”, coloro che con discrezione e regolarità donano da anni, contribuendo in modo decisivo alla salute collettiva.

L’appello: «Donare è un gesto semplice che può salvare una vita»

In occasione del 14 giugno, AVIS Termoli rinnova il suo appello:

«Donare sangue è un atto di responsabilità e solidarietà. Bastano pochi minuti per fare la differenza tra la vita e la morte per qualcuno. Servono donatori regolari, giovani e motivati. La nostra porta è sempre aperta».

Chiunque voglia avvicinarsi alla donazione può rivolgersi direttamente alla sede AVIS o consultare i canali social dell’associazione per informazioni e appuntamenti.

In un mondo che cambia, c’è un gesto che resta sempre attuale e necessario: donare il proprio sangue per salvare vite.

Abbiamo ascoltato il presidente della sezione Avis di Termoli, il dottor Pasquale Spagnuolo.

Michele Trombetta