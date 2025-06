Economia e Territori: studi e ricerche alla sede UniMol di Termoli

TERMOLI. Da mercoledì 11 giugno, la XXII edizione del convegno nazionale dell’Associazione Italiana per la Storia dell’Economia Politica (STOREP) è in pieno svolgimento presso la sede universitaria di Termoli. Con un programma ricco e articolato, la conferenza sta affrontando temi cruciali legati all’economia dei territori, alla teoria economica e alla politica pubblica in una prospettiva storica e attuale.

Dopo un’intensa giornata di pre-conferenza con eventi organizzati in collaborazione con Young Scholars Initiative e Italian Post-Keynesian Network, il convegno è entrato nel vivo giovedì 12 giugno con la sessione inaugurale dedicata all’invecchiamento dei paesi. Studiosi di rilievo, tra cui Federico Benassi (Università di Napoli Federico II), Roberto Impicciatore e Francesco Scalone (Università di Bologna), hanno discusso delle tendenze storiche e delle eterogeneità spaziali di questo fenomeno.

Oggi, venerdì 13 giugno: Sessioni Plenarie e Dibattito sulle Disuguaglianze

La giornata di oggi è stata inaugurata con sei sessioni parallele, seguite dalla prestigiosa Raffaelli Lecture, in cui Roberto Marchionatti (Università di Torino) ha presentato una riflessione critica sulla storia dell’economia nel XX secolo. Successivamente, la tavola rotonda sul tema “Inequalities and Public Policies: Perspectives of Spatial Justice” ha offerto un confronto tra esperti quali Andrea Brandolini (Banca d’Italia), Luisa Corazza (Università del Molise) e Gianfranco Viesti (Università di Bari), sotto la moderazione di Roberta Picardi.

Nel pomeriggio, la conferenza proseguirà con una serie di sessioni parallele, seguite da una rappresentazione teatrale intitolata “Crescita o decrescita? Un dialogo tra economisti sul futuro dell’umanità”, che promette di offrire un punto di vista originale e stimolante sulla sostenibilità economica e sociale.

Domani, sabato 14 giugno: Conclusione con una Keynote Lecture

L’evento si chiuderà sabato con altre sessioni parallele e, alle 10:30, con la Keynote Address di Alessandra Mezzadri (SOAS University of London), che affronterà il tema della vita nella e della politica economica.

Il convegno si sta dimostrando un appuntamento di grande valore scientifico e culturale, consolidando Termoli come punto di riferimento per la riflessione accademica sull’economia e i territori.