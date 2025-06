Emozioni e prospettive di Sara dopo l’orale alla Maturità

TERMOLI. Nessuna premeditazione, è il caso di chiarirlo, visti i rapporti di amicizia e di carattere giornalistico che insistono con la famiglia Giuditta. Nella mattinata di ieri, poco prima delle 12, ci siamo recati in zona “Boccardi-Tiberio”, per sondare l’umore dei maturandi alle prese con l’esame orale e abbiamo trovato un piccolo cerimoniale alla buona in via De Gasperi. Quale migliore occasione per sentire dalla viva voce di Sara (Giuditta di cognome), l’esperienza e le prospettive di una ragazza che si affaccerà alla vita accademica. In bocca al lupo per tutto, Sara.