Estate 2025: focus sulla sicurezza

TERMOLI. In vista della prossima stagione estiva, è stato convocato per domani pomeriggio, martedì 10 giugno, a Termoli, il Comitato Provinciale decentrato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’incontro si terrà alla presenza del Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, del Sindaco di Termoli, Nicola Balice, e di tutte le altre autorità civili, militari, organi ed enti interessati.

Il Comitato Provinciale decentrato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si riunirà alle ore 17 nella Sala Consiliare del Municipio di Via Sannitica.