Estate a Termoli: la prima domenica della ‘bella’ stagione

TERMOLI. Condizioni meteo gradevoli, non estreme, quella della prima domenica d’estate a Termoli.

Oggi, 22 giugno, nel weekend che porta dentro la stagione più ambita, dove relax e vacanze si alterneranno agli impegni, si superano di poco i 27 gradi, con una brezza che rende meno fastidiosa anche una umidità intorno al 60%.

Un quadro climatico che ha invogliato a scendere sulla spiaggia, ma non ci troviamo ancora di fronte a quelle domeniche da picco assurdo, che rende anche più infernale e invivibile la stessa canicola. Nel giorno del Corpus Domini ci sono anche numerosi eventi sul territorio, non soltanto i Misteri a Campobasso, che chiaramente hanno portato migliaia di persone a non riversarsi sulla costa dal capoluogo e dall’hinterland.

Non resta che godersi l’Estate a Termoli e invitiamo tutti a scaricarsi e consultare la nostra app, con gli appuntamenti estivi e altre utili informazioni.

Ma come si prevede la prossima settimana? Per gli esperti di 3bmeteo.com, «La giornata di lunedì sarà caratterizzata da tempo bello e soleggiato su gran parte della Penisola. Le temperature saranno in aumento e torneranno quasi ovunque sopra media. La giornata di martedì sarà ancora più stabile, il sole sarà dominante. Tra mercoledì e giovedì, sulla nostra costa, ancora sole dominante e caldo in ulteriore intensificazione. Tra venerdì e il weekend l’anticiclone africano potrebbe essere gradualmente sostituito da quello delle Azzorre. Si prevede generale stabilità sull’Italia con sole ovunque. Le temperature saranno in contenuto calo ma ancora abbondantemente sopra media con afa elevata».