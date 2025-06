Estate alle porte, occhi puntati sulla Statale16 Adriatica

TERMOLI. Con l’aumento delle temperature e l’affacciarsi dell’estate si intensificano le partenze nei weekend. Lungo la rete Anas, per il terzo fine settimana di giugno, è atteso traffico in aumento: spostamenti in crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord, e verso i confini di Stato.

Anas è impegnata a semplificare la gestione del traffico attraverso l’ottimizzazione dei cantieri per completarli, laddove possibile, prima dell’esodo estivo, che si intensificherà dall’ultima settimana di luglio. L’obiettivo è dare ai cittadini strade ancora più sicure e con migliori tempi di percorrenza.

Per consentire la fluidità del traffico, Anas (Gruppo FS Italiane) garantirà presìdi di personale sull’intera rete stradale e autostradale, in particolar modo in corrispondenza dei cantieri inamovibili.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare in particolare la Strada Statale 16 “Adriatica”, che attraversa Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto, direttrice chiave per i collegamenti tra le regioni adriatiche e le località di mare.

La presenza su strada di Anas è di circa 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale che assicurano il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.

I consigli agli automobilisti

Anas invita gli automobilisti a valutare fasce orarie alternative per il rientro, in preferenza al mattino o in tarda serata, per evitare i momenti di maggiore congestione. Raccomanda inoltre di evitare le ore più calde, viaggiare con veicoli in buone condizioni e portare con sé adeguate scorte d’acqua.

Si ricorda che le corsie di emergenza sono destinate esclusivamente ai mezzi di soccorso e alle Forze dell’Ordine. Anche in caso di traffico intenso, ne è vietato l’utilizzo da parte degli altri utenti.

Anas ricorda, infine, le campagne di prevenzione per la sicurezza stradale “Quando guidi, Guida e Basta” e “La strada non è un posacenere”, contro il rischio incendi.