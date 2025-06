Estate bollente e disagi sulla statale 16 Adriatica a Campomarino: automobilisti tra code e limitazioni

CAMPOMARINO. Estate bollente e disagi sulla statale 16 Adriatica: automobilisti tra code e limitazioni.

Il caldo di giugno porta con sé il consueto traffico intenso sulle strade costiere, ma per chi percorre la statale 16 Adriatica, la situazione si è fatta ancora più complicata. La proroga dei lavori di adeguamento della sede stradale fino al 31 luglio 2025 ha imposto nuove restrizioni al transito, suscitando la frustrazione di automobilisti e pendolari costretti a lunghe attese sotto il sole rovente.

Un’estate all’insegna dei rallentamenti

L’arteria, essenziale per i collegamenti tra Abruzzo, Molise e altre regioni, si è trasformata in un imbuto per chi si muove lungo il tratto interessato dai lavori. Dal km 549+400 al km 552+400, il limite di velocità è stato ridotto a 30 km/h e vige il divieto di sorpasso, generando inevitabili code nelle ore di punta.

A peggiorare la situazione, tra il km 552+100 e il km 552+400, permane il restringimento della carreggiata destra, causando ulteriori rallentamenti e aumentando il rischio di tamponamenti. “È un incubo per chi viaggia per lavoro”, lamenta un pendolare, “siamo costretti a partenze anticipate e tragitti estenuanti”.

La proroga dei lavori, richiesta dall’impresa Elle 2013 Srl e autorizzata da Anas, si è resa indispensabile per adeguare la sede stradale agli standard di sicurezza previsti dalla sezione IV C.N.R. L’obiettivo è migliorare la viabilità e garantire una pavimentazione più sicura e duratura. Tuttavia, la pazienza degli automobilisti è messa a dura prova, soprattutto in vista della stagione turistica.

Le autorità locali, tra cui la Polizia Stradale e i Carabinieri, monitorano la situazione per garantire il rispetto delle limitazioni e prevenire criticità. Si raccomanda a tutti i viaggiatori di pianificare gli spostamenti con anticipo, considerando percorsi alternativi ove possibile.

Quando la sicurezza passa attraverso il sacrificio

Se da un lato i lavori rappresentano un investimento a lungo termine per la mobilità, dall’altro il loro impatto immediato è evidente. “Speriamo almeno che i tempi previsti vengano rispettati,” afferma un autotrasportatore.

Nel frattempo, chi si muove lungo l’Adriatica dovrà armarsi di pazienza e prudenza, perché questa estate, più che mai, la parola d’ordine sarà rallentare.