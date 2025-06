Estate in viaggio: traffico in aumento sulla Statale 16 Adriatica

TERMOLI. Con l’ultimo weekend di giugno iniziano le prime grandi partenze verso le mete delle vacanze estive. Non solo gite fuori porta, ma anche viaggi verso il mare, la montagna e i confini di Stato. Il traffico lungo le principali arterie stradali italiane è in crescita, in particolare sulla rete Anas, che si prepara ad affrontare il primo vero banco di prova della stagione.

Anas (Gruppo FS Italiane) prevede un incremento consistente della circolazione, soprattutto in uscita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura. Tra le strade più trafficate si segnala la strada statale 16 “Adriatica”, fondamentale direttrice che collega le regioni Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto. La SS16 rappresenta uno snodo cruciale per il turismo estivo, in particolare per chi si dirige verso le località balneari del medio e basso Adriatico.

In vista dell’esodo estivo, che si intensificherà ulteriormente a partire dall’ultima settimana di luglio, Anas sta lavorando per ottimizzare o completare i cantieri in corso, così da garantire maggiore fluidità e ridurre i disagi per chi è in viaggio. Dove i lavori non sono rimovibili, saranno potenziati i presìdi di assistenza e vigilanza, con circa 2.500 unità operative distribuite lungo tutta la rete nazionale, incluse le Sale Operative Territoriali e la Sala Situazioni Nazionale, attive H24 per il monitoraggio del traffico in tempo reale.

Nel fine settimana è atteso traffico sostenuto anche lungo altre direttrici del sud Italia, come l’autostrada A2 “del Mediterraneo”, la SS106 Jonica e la SS18 Tirrena Inferiore in Calabria, e la SS131 Carlo Felice in Sardegna. Al nord, attenzione alle code in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e lungo i valichi alpini verso Francia, Slovenia e Croazia.

Oltre agli interventi strutturali, Anas rinnova l’invito agli automobilisti a pianificare con attenzione gli spostamenti, evitando le ore centrali della giornata, viaggiando con veicoli in perfette condizioni e muniti di scorte d’acqua. Particolare cautela è richiesta per l’uso delle corsie di emergenza, riservate esclusivamente ai mezzi di soccorso: è vietato utilizzarle anche in caso di traffico intenso.

Infine, proseguono le campagne di prevenzione per la sicurezza stradale, tra cui “Quando guidi, Guida e Basta”, contro le distrazioni alla guida, e “La strada non è un posacenere”, dedicata alla prevenzione degli incendi.