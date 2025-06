Estate termolese: la nuova ordinanza sul divieto di vendita delle bevande per i prossimi due spettacoli

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha emesso un’ordinanza per garantire la sicurezza pubblica in occasione di due importanti eventi che si terranno presso l’Arena del Mare: lo spettacolo di Enrico Brignano il 4 giugno e il concerto di Alessandra Amoroso il 7 giugno.

L’ordinanza, firmata dal sindaco Nico Balice, stabilisce il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, lattine e bottiglie di plastica chiuse, nonché di bevande con gradazione alcolica superiore al 21%, per tutti gli esercizi commerciali situati entro un raggio di 200 metri dal sito degli eventi. Il divieto sarà in vigore dalle ore 18:00 fino a un’ora dopo la conclusione degli spettacoli.

Questa misura è stata adottata per prevenire situazioni di rischio legate alla presenza di un elevato afflusso di persone e per evitare possibili danni derivanti dall’uso improprio di contenitori di vetro e metallo. L’ordinanza segue le indicazioni del tavolo tecnico tenutosi presso la Questura di Campobasso il 27 maggio 2025, dove è stata sottolineata la necessità di garantire ordine e sicurezza pubblica durante gli eventi di grande richiamo.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio piano di sicurezza per gli eventi estivi della città, volto a tutelare la pubblica incolumità e a garantire un’esperienza serena e sicura per tutti i partecipanti.