Fotovoltaico: società vince un ricorso al Tar contro il diniego nel territorio di Larino

LARINO. Il Tar dà ragione alla Solgard: annullati i provvedimenti che bloccavano l’impianto fotovoltaico. Accolto il ricorso presentato dalla società Solgard s.r.l., annullando una serie di provvedimenti con cui il Comune di Larino e altri enti coinvolti avevano impedito la realizzazione di un impianto fotovoltaico da circa 5 MW nella zona di Contrada Piane di Larino. La vicenda ruota attorno al progetto presentato da Solgard s.r.l. nel giugno 2023, finalizzato alla costruzione di un impianto fotovoltaico con moduli a terra, per una potenza in immissione pari a 4.959 kW, e alle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale.

La società aveva avviato la procedura abilitativa semplificata (PAS), prevista per impianti situati in “aree idonee” ai sensi del decreto legislativo 199/2021. Tuttavia, tra il luglio 2023 e il marzo 2024, il Comune di Larino, la Commissione Locale per il Paesaggio, la Regione Molise e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise avevano espresso pareri negativi, culminati in un formale diniego di autorizzazione paesaggistica e nel divieto di avvio dei lavori. Secondo le amministrazioni coinvolte, l’area interessata ricadeva in zona agricola con vincoli paesaggistici e irrigui, incompatibile con l’installazione di impianti fotovoltaici, come previsto anche dal regolamento comunale del 2010 e dalla DGR regionale 187/2022. Solgard, assistita dagli avvocati Emilio Sani e Gianluca Zunino, ha impugnato tali atti dinanzi al TAR Molise, sostenendo che: l’impianto era localizzato in un’area ex lege idonea, ai sensi del D.lgs. 199/2021; il Comune aveva erroneamente considerato vincolante il parere negativo della Soprintendenza; era mancato il bilanciamento tra la tutela del paesaggio e l’interesse pubblico alla diffusione delle energie rinnovabili; erano state ignorate normative più recenti (come la DGR Molise 158/2023), che modificavano il quadro normativo regionale; i pareri contrari erano carenti di istruttoria, contraddittori e ipotetici, specie per quanto riguarda l’impatto archeologico e paesaggistico.

Il collegio giudicante, presieduto da Nicola Gaviano, con estensore Sergio Occhionero, ha accolto il ricorso nei punti fondamentali. Il TAR ha stabilito che: l’area è da considerarsi “idonea” ai sensi del D.lgs. 199/2021, poiché si trova entro 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, e non è soggetta a vincoli archeologici diretti; il parere della Soprintendenza non è vincolante, in base alla nuova normativa nazionale che privilegia lo sviluppo degli impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili); i provvedimenti comunali hanno ignorato la normativa sopravvenuta, in particolare la DGR regionale 158/2023, che supera la precedente delibera 187/2022 e apre alla diffusione degli impianti anche su terreni agricoli irrigui; il regolamento comunale del 2010 è superato e non può limitare l’attuazione di norme statali e regionali più recenti; i pareri contrari erano carenti di motivazione, specialmente quelli relativi a presunti impatti archeologici e percettivi: mancavano riferimenti concreti a reperti esistenti e le valutazioni erano basate su eventualità non dimostrate; l’effetto cumulo paventato dalla Soprintendenza, che considerava impianti ancora in valutazione per sostenere la non idoneità del sito, è stato giudicato illegittimo e privo di base oggettiva.

Alla luce di queste considerazioni, il Tar ha annullato: il divieto di avvio dei lavori notificato dal Comune di Larino; il diniego dell’autorizzazione paesaggistica; i pareri negativi della Soprintendenza, della Commissione Locale per il Paesaggio e degli altri enti coinvolti; ogni atto presupposto e conseguenziale, tranne alcune norme urbanistiche e paesaggistiche generali, che restano in vigore ma non applicabili al caso specifico.