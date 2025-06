Gattini abbandonati in una busta: cercano aiuto

TERMOLI. Ieri sera, in via Manzoni, sono stati trovati cinque gattini neonati chiusi in una busta. Purtroppo, uno di loro non ce l’ha fatta, ma gli altri quattro sono vivi e hanno bisogno urgente di cure e di una casa.

«Se qualcuno avesse una mamma gatta che possa aiutarli, sarebbe di grande aiuto. Inoltre, è importante sensibilizzare sull’importanza delle sterilizzazioni per prevenire situazioni come questa».

Chiunque possa offrire aiuto, temporaneo o definitivo, è pregato di mettersi in contatto con Dalila al numero 3297784513. Diffondiamo la notizia affinché questi piccoli trovino un futuro migliore. Grazie a tutti per la solidarietà!