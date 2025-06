Gigafactory, Gravina: la mozione del M5S presentata in Regione, al Parlamento e in Europa

Gigafactory di Termoli, Gravina (M5S): lunedì 30 conferenza stampa per presentare mozione del Movimento 5 Stelle in Parlamento, Regione e Parlamento europeo

Lunedì 30 giugno, alle ore 11.00, presso la Biblioteca del Consiglio regionale a Palazzo D’Aimmo (Campobasso), il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e coordinatore nazionale del Comitato Enti Locali, Roberto Gravina, terrà una conferenza stampa per presentare la mozione per il rilancio e il sostegno del progetto ACC di riconversione industriale del sito Stellantis di Termoli, da lui depositata in Consiglio regionale come primo firmatario.

La mozione rientra in un’iniziativa politica coordinata dal Movimento 5 Stelle che si muove su tre livelli istituzionali: Parlamento, Parlamento europeo e Regione. In Parlamento, il documento è stato presentato da Chiara Appendino con le firme di Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Fontana, Torto, Auriemma, Caramiello. A livello europeo, sarà l’europarlamentare Pasquale Tridico a depositare un’interrogazione sulla stessa linea d’azione.

L’iniziativa nasce dalla costante attenzione che Gravina e il Movimento 5 Stelle hanno mantenuto fin dall’inizio sul futuro dello stabilimento di Termoli, e dalla necessità di introdurre proposte strutturate e risolutive dopo mesi di incertezze, silenzi istituzionali e annunci non seguiti da impegni concreti.

Durante l’incontro con la stampa, Gravina illustrerà gli obiettivi principali della mozione, che punta a rilanciare un progetto industriale strategico non solo per il Molise ma per l’intero comparto automobilistico nazionale, attraverso strumenti specifici: sostegno agli investimenti, coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti, utilizzo di fondi europei e regionali, misure contro il caro energia.

L’appello è rivolto al Governo Meloni, affinché chiarisca definitivamente la sua posizione sul progetto Gigafactory e assuma l’onere di sostenerlo concretamente. Allo stesso tempo, si chiede alla Regione Molise di smettere di rincorrere i problemi e assumere un ruolo attivo, avviando contatti con gli attori industriali presenti sul territorio e intervenendo con misure economiche mirate.

L’obiettivo del Movimento 5 Stelle è costruire una strategia istituzionale coesa e concreta per superare l’attuale fase di stallo, trasformandola in un’opportunità di sviluppo industriale e occupazionale duratura per Termoli e il Molise.