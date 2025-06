Gravina (M5S): «Serve chiarezza sul futuro della rete ictus e sull’ospedale Cardarelli»

CAMPOBASSO. Il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Roberto Gravina, ha presentato un’interpellanza urgente indirizzata al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore alla Sanità, sollevando dubbi e richieste di chiarimento sull’attivazione del servizio di radiologia interventistica h24 presso l’IRCCS Neuromed e sulle prospettive per la piena operatività pubblica dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso.

Secondo Gravina, con l’istituzione della rete ictus in Molise, che prevede il funzionamento continuo del servizio al Neuromed e il riconoscimento del Cardarelli come hub neurologico regionale, si apre una fase cruciale per la sanità pubblica molisana. «È fondamentale – spiega – conoscere la sostenibilità economica di questa scelta e capire la reale strategia dietro l’accordo con il privato».

Il consigliere evidenzia come l’attivazione h24 presso Neuromed sia stata presentata come una risposta immediata a un bisogno urgente, in attesa del completamento del potenziamento tecnologico e infrastrutturale del Cardarelli. Tuttavia, «mancano trasparenza e dati precisi sull’impatto finanziario e sui tempi di attuazione delle attrezzature pubbliche previste».

Gravina precisa che la questione non riguarda la qualità del servizio offerto dal Neuromed, ma la visione a lungo termine che la Regione intende adottare per restituire piena autonomia al sistema sanitario pubblico nella gestione delle emergenze neurologiche. Per questo, nella sua interpellanza, chiede se sia stato definito un piano temporaneo per la collaborazione con l’IRCCS e se sia previsto un progressivo ridimensionamento del ruolo del privato nella rete ictus.

Un ulteriore punto riguarda la mobilità sanitaria: «Bisogna valutare quali risultati concreti si attendono in termini di riduzione degli spostamenti fuori regione per cure neurologiche e come verrà monitorato il processo», sottolinea il consigliere.

«Per garantire efficacia agli interventi pubblici, servono tempi certi, chiarezza sulle responsabilità e un approccio condiviso», conclude Gravina. «Non chiediamo un passo indietro, ma un avanzamento verso una gestione più trasparente e responsabile, per tutelare i pazienti e assicurare interventi tempestivi, riducendo i rischi legati ai ritardi nelle cure».