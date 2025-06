Grazie a medici, infermieri e personale della Medicina d’Urgenza: «La vostra dedizione fa la differenza»

TERMOLI. Un sincero attestato di gratitudine al Reparto di Medicina d’Urgenza del “San Timoteo” di Termoli.

Ci giunge in redazione una testimonianza colma di riconoscenza e profonda stima nei confronti del Reparto di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale “San Timoteo” di Termoli. A farcene portavoce è Angelo, un giovane e conosciuto commerciante di frutta e verdura, che ogni giorno accoglie i suoi clienti con il sorriso nel suo banco in piazzetta San Timoteo. Angelo ha voluto condividere con noi un sentito ringraziamento rivolto alla dottoressa Paola Tartaglione e a tutto il personale medico e infermieristico del reparto, per l’assistenza ricevuta dalla madre durante un recente ricovero. “Mia madre ha attraversato un momento difficile, con diverse problematiche di salute che ci hanno preoccupato non poco”, ci racconta con voce carica di emozione. “È stata ricoverata al Reparto di Medicina d’Urgenza e, sin da subito, ho potuto constatare non solo l’alta professionalità, ma anche – e soprattutto – la straordinaria umanità di chi si prendeva cura di lei”.

Angelo non nasconde la commozione: “Mi ha toccato profondamente vedere come si rivolgevano a mia madre, con rispetto, dolcezza e attenzione. Un atteggiamento che dovrebbe essere la normalità, ma che purtroppo spesso non lo è. In loro ho visto lo stesso amore e la stessa premura con cui un figlio si prende cura dei propri genitori”.

È per questo che Angelo ha voluto, pubblicamente, dire grazie di cuore. “A nome mio e di mia madre, desidero esprimere una gratitudine sincera alla dottoressa Tartaglione e a tutta la sua meravigliosa équipe. La vostra dedizione fa la differenza, ogni giorno, nella vita di tante persone. Non smettete mai di essere come siete. Grazie, davvero!”

Una testimonianza semplice, ma potentissima, che ci ricorda quanto valore abbiano l’empatia, il rispetto e l’umanità, specie nei luoghi dove la sofferenza incontra la speranza.

Michele Trombetta