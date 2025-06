«Ho trovato l’auto danneggiata, chi ha visto qualcosa?»

TERMOLI. Una professionista termolese riceve una sgradita e amara sorpresa, sbriga delle commissioni e al ritorno all’auto in sosta, la trova danneggiata.

«Il giorno 4 giugno 2025, nella zona di via Madonna delle Grazie, davanti alle Poste, e successivamente davanti alla Farmacia Trabocchi, la mia auto ha subito un danno evidente, probabilmente a causa di una manovra imprecisa da parte di un altro conducente.

Purtroppo, al momento dell’accaduto non ero presente e non ho potuto identificare chi fosse alla guida del veicolo coinvolto. Tuttavia, confido nel senso civico e nella responsabilità di chi si è reso conto dell’incidente, affinché possa mettersi in contatto per chiarire la situazione.

Chiedo gentilmente anche a eventuali testimoni che abbiano assistito alla scena di fornire qualsiasi informazione utile. Anche un piccolo dettaglio potrebbe aiutare a risalire alla dinamica dei fatti.

Questo appello è un invito alla correttezza e alla collaborazione, perché tutti possiamo trovarci in situazioni simili e sperare di ricevere aiuto e comprensione. Grazie in anticipo a chi vorrà contribuire!»

Eventuali ‘testimoni’ possono rivolgersi alla nostra redazione.