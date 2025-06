I giorni degli esami orali alla maturità

TERMOLI. Gli esami orali della maturità rappresentano un momento cruciale nel percorso scolastico di ogni studente.

È un’occasione per dimostrare non solo le conoscenze acquisite, ma anche la capacità di riflettere, argomentare, collegare idee e discipline diverse. In questa settimana, anche a Termoli si stanno tenendo gli orali. C’è trepidazione nell’aria, perché la maturità non si passa solo con le risposte giuste, ma soprattutto con la capacità di affrontare le domande.

Siate i protagonisti del vostro spettacolo e, se tra una domanda e l’altra scappa una risata, “quanti amici ho ancora intorno che viene voglia di cantare”, come recita Venditti, “forse cambiati, ma con la voglia ancora di cambiare”.

Le emozioni diventano collettive: si condividono paure e battute, appunti ed incoraggiamenti. Intanto, si insinua anche la consapevolezza che qualcosa sta finendo: anni di scuola, volti, abitudini.

Così, proprio quando si desiderava la fine, si torna un po’ all’inizio: al primo compagno di banco, ai primi compiti in classe, e persino le interrogazioni andate male diventano improvvisamente ricordi che fanno sorridere.

Ci si ritrova catapultati in un misto di dolcezza e inquietudine, dove le ansie e le preoccupazioni si alternano alla malinconia di anni spensierati, lasciando un vuoto strano, ma anche uno dei ricordi più vividi e significativi della vita.

Sedersi davanti alla commissione richiede autocontrollo e fiducia in sé stessi.

È molto più di un’interrogazione finale: è uno spazio di confronto e un’occasione per lasciare un’impronta indelebile.

Parla Sara, studentessa all’ultimo anno di Liceo Scientifico:

«C’è di tutto: preoccupazione, stanchezza, a volte panico, ma anche una voglia assurda di chiudere questo capitolo!»

– Che cosa ti spaventa di più?

«L’orale, non tanto per le domande, ma per l’imprevedibilità. Nella peggiore delle ipotesi mi toccherà improvvisare con stile» (ride).

– Ti senti preparata?

«Diciamo che ho studiato, ma la verità è che non ti senti mai davvero pronto. Alla fine, l’importante è non farsi bloccare dalla paura».

– Cosa pensi che farai subito dopo l’esame?

«Andare al mare con gli amici e staccare un po’ dai libri».

– Cosa diresti a chi farà la maturità l’anno prossimo?

«Che si può sopravvivere: un passo alla volta, e si arriva alla vetta. E che il valore non si misura in un voto. Date il massimo e poi godetevi la libertà».

Più che sapere tutto, auguro a tutti i maturandi di esserci davvero.

E già solo così, a pieni voti, è la maturità.

Angelica Silvestri