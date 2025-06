«Il Cardarelli al centro della nuova Rete Ictus: nessun reparto smantellato»

CAMPOBASSO. A qualche giorno dall’approvazione del documento sulla riorganizzazione della ‘Rete Ictus’ in Molise da parte della Struttura Commissariale, giungono le precisazioni dei professionisti che operano all’interno della Uoc di Neurologia del Cardarelli di Campobasso, fiore all’occhiello della sanità molisana.

“Nessun reparto smantellato – tengono da subito a chiarire i medici guidati dal primario Nicola Iorio – la nostra offerta resta valida, equa ed efficiente. Su tutto ci auguriamo che il decreto n. 100 dello scorso 11 giugno venga attuato come previsto, completando una assistenza che in prima battuta vede scendere in campo noi operatori dell’ospedale Hub di Campobasso.

Con la tenacia, la passione e la dedizione che caratterizzano il nostro quotidiano e costante lavoro continueremo ad accogliere i pazienti purtroppo colpiti da ictus. Ci occuperemo, come sempre accaduto, di quello ischemico, affidando al Neuromed i casi emorragici o ischemici da trattare con trombectomia meccanica.

Ogni nostra azione continuerà ad assicurare certezza delle cure e, se ad oggi ci sono stati trasferimenti di pazienti fuori regione, è stato sempre e solo per salvare una vita dando risposte tempestive ed efficaci”.

Dunque, nessuna polemica, allarmismo e strumentalizzazione.

La Struttura Complessa del Cardarelli resta attiva ed operativa.

“Ci teniamo a precisare – hanno aggiunto i neurologi del nosocomio del capoluogo – che abbiamo sempre agito con scienza e coscienza.

Mai alcun paziente è stato ‘infilato’, come è capitato di leggere sulla stampa, in eliambulanza. Nessuna procedura impropria o mal gestita. Sicuramente crediamo che certe emergenze debbano essere trattate in una unica struttura, ma nel contempo auspichiamo che il Neuromed possa ora accogliere effettivamente, H24, le persone, come già rimarcato, che necessitino di trombectomia meccanica.

È una rete e noi ne facciamo parte!“