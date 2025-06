Il centrosinistra molisano in piazza a Roma per Gaza

MOLISE. Le forze politiche del centrosinistra molisano – Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Socialista Italiano – aderiscono e partecipano alla manifestazione nazionale “In piazza per Gaza”, in programma sabato 7 giugno a Roma.

Unite da una posizione chiara e determinata, le forze politiche progressiste molisane scenderanno in piazza per dire “Basta complicità” di fronte al massacro, in corso ormai da tempo, nella Striscia di Gaza.

Per favorire la più ampia partecipazione, è stato organizzato un servizio pullman con partenza da Termoli (ore 7:30), con tappe a Campobasso (ore 8:30) e Isernia (ore 9:15), con arrivo a Roma intorno alle ore 12.

La manifestazione partirà da Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 14 e arriverà a Piazza San Giovanni in Laterano alle ore 15, dove sono previsti interventi fino alle ore 17:30 circa.

Il ritorno in Molise è previsto intorno alle ore 18:30.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, rivolgersi ai rappresentanti dei partiti organizzatori.