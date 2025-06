Il Consiglio di San Martino vota a favore dello Stato di Palestina e sul cessate il fuoco nella striscia di Gaza

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nel corso del Consiglio comunale di San Martino in Pensilis è stata approvata all’unanimità la mozione unitaria con oggetto: “Riconoscimento dello Stato di Palestina e richiesta di cessazione delle ostilità nella striscia di Gaza”, presentata congiuntamente da San Martino Coraggiosa e Unione per San Martino.

«Noi di San Martino Coraggiosa siamo felici che la nostra mozione sia stata approvata perché siamo convinti che anche comuni piccoli come il nostro possono dare un segnale di vicinanza ed esprimere la volontà di fare cessare un genocidio durato già troppo tempo».

Ecco le parole successivamente diffuse dal segretario comunale Piacentino Salati: «Il Consiglio comunale di San Martino in Pensilis ha appena approvato all’unanimità, una Mozione per la cessazione immediata delle attività militari nella Striscia di Gaza e per il riconoscimento formale dello Stato di Palestina. La mozione, come deciso dal Consiglio comunale, sarà inviata a tutti i Comuni del Molise con invito ad approvare analogo provvedimento. San Martino esprime così il sentire della comunità locale.

Una goccia nel mare, forse ininfluente, ma che può, con la forza di tutti, scatenare una tempesta di Pace e portare al riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina».