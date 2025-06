Il giro di vite sulla pubblica illuminazione, si deve proseguire anche nelle altre zone buie della città

TERMOLI. Prosegue l’opera di sostituzione dei pali della pubblica illuminazione nella direttrice di via Corsica, anche questa è stata una ‘battaglia’ civica che abbiamo condotto negli anni, accompagnata dalla sollecitazione di residenti e non solo, vista la mole di traffico che questa arteria sostiene, nell’uscita verso Sud e i quartieri periferici della città di Termoli.

Da alcune sere l’accensione dei nuovi lampioni, che abbiamo osservato, riflette una luce sulla sede stradale completamente diversa, non lasciando più sacche di buio nello spettro visivo, a cui si era abituati da troppo tempo.

Si sta riguadagnando una sicurezza soprattutto per quei pedoni che attraversano la strada e purtroppo nella storia recente ci furono anche investimenti dal tragico bilancio.

Segno che era possibile intervenire o magari proprio individuare soluzioni diverse all’origine, per sottrarre la comunità da questo cono d’ombra. Non siamo tra coloro che additano all’inquinamento visivo, corrente di pensiero che vorrebbe punti luce meno diffusi e luminosi per rispetto della natura, ma piuttosto – stante anche la deriva sociale – più illuminate sono le zone, meno facile compiere misfatti.

L’obiettivo dovrebbe essere esteso a tutti gli angoli della città, poiché di segnalazioni su zone buie vi sono anche altrove, vedi via Sturzo, ad esempio.

Emanuele Bracone