Il Molise del vino guarda alla Svezia: al via il bando per le imprese

CAMPOBASSO. Al via il Bando per selezionare due imprese molisane del settore vino che potranno accedere a un pacchetto di servizi per l’ingresso o il rafforzamento nel mercato svedese, uno dei mercati più dinamici per il vino italiano.

L’iniziativa, parte delle strategie camerali per supportare l’internazionalizzazione, offre alle aziende beneficiarie un assessment personalizzato con piano export dedicato al mercato svedese e la possibilità di partecipare all’evento “Svezia Wine 2025”, che si terrà a Stoccolma il 17 novembre 2025.

Al centro del dibattito, i risultati dell’indagine condotta nel 2024 sui turisti che hanno soggiornato in Molise, presentati dall’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio.