Il nuovo asilo nido a Colle Macchiuzzo, in cantiere per realizzare la struttura che accoglierà 30 bambini

TERMOLI. Iniziati da poco i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido nel quartiere di Colle Macchiuzzo, in via delle Rose.

Anche qui sono fondi del Pnrr, con un progetto da 720mila euro, per dotare di un servizio importante una zona popolosa di Termoli, dove ci sono anche molte giovani coppie. Il cantiere, che dovrà essere chiuso il 31 marzo 2026, a cura di Geo Impianti srl ed Emmeti srl Costruzioni e Restauri, raggruppati in un’Ati, impegna somme per 557.437,61 euro (Iva esclusa) e l’edificio didattico, una volta realizzato, ospiterà trenta piccoli.

Rup è l’architetto Luigi Serrelli, consulenza geologica Antonino Ursino, direttore dei lavori Pino Scapillati (anche progettista) e collaudatore Maurizio Ierbs.

L’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno per il Comune di Termoli aderire all’avviso pubblico presentando la propria adesione formalizzando apposita candidatura di una ulteriore istanza per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, con l’intenzione dell’Amministrazione comunale di utilizzare le risorse assegnate per la realizzazione di un nuovo asilo nido da collocare nel quartiere di Colle Macchiuzzo, al fine di ampliare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia, nella fascia 0-2 anni, sostenendo le famiglie italiane e in particolare le mamme lavoratrici.