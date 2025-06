Il nuovo piano della sosta, tra stalli liberi e strisce blu

TERMOLI. La Giunta Comunale di Termoli ha recentemente approvato alcune modifiche importanti al Piano della Sosta per il 2025, con l’obiettivo di migliorare la viabilità cittadina e ottimizzare gli spazi di parcheggio. La decisione, formalizzata con la deliberazione n. 122 del 27 maggio 2025, nasce dalla necessità di bilanciare la domanda di posti auto con l’offerta, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico.

Più posti liberi e nuove aree di parcheggio

Uno dei punti centrali del provvedimento riguarda la creazione di nuovi stalli di sosta libera, in particolare su via del Mare (dove ne sono stati aggiunti 61), via Firenze (52 nuovi posti) e via A. Vespucci. Inoltre, sono previsti altri 12 stalli liberi in prossimità dello stabilimento “Le Dune” e 2 di fronte all’ex Hotel Modenese.

D’altra parte, sono stati aumentati gli stalli a pagamento in alcune zone strategiche della città:

112 posti su Via A. Vespucci

su Via A. Vespucci 2 posti su Piazza Bega

su Piazza Bega 2 posti su Corso Vittorio Emanuele III

Queste modifiche sono state pensate per gestire in modo più efficace la mobilità urbana, evitando congestionamenti e garantendo una maggiore rotazione delle auto nei punti più frequentati.

Eliminazioni e riorganizzazioni

Alcuni stalli sono stati rimossi: in particolare, 2 parcheggi a pagamento su Corso F.lli Brigida sono stati eliminati, mentre sono stati istituiti stalli dedicati per categorie specifiche, come un parcheggio rosa per donne in gravidanza e neomamme e un parcheggio giallo riservato ai disabili.

Questa riorganizzazione degli spazi punta a rendere la città più inclusiva e ad agevolare le fasce di popolazione che necessitano di soluzioni di parcheggio più accessibili.

Aggiornamento delle tariffe

Il Piano della Sosta introduce anche aggiornamenti sulle tariffe orarie e giornaliere, con costi differenziati tra periodo estivo e invernale:

€0,50 per la prima ora di sosta

per la prima ora di sosta €0,50 per la seconda ora consecutiva

per la seconda ora consecutiva €1,00 per ogni ora successiva

per ogni ora successiva €5,00 per la tariffa giornaliera , applicata alle soste di almeno 6 ore consecutive

, applicata alle soste di almeno 6 ore consecutive €3,00 per la tariffa estiva, valida per soste di almeno 4 ore consecutive

Oltre alle tariffe, è stato definito un sistema di abbonamenti per facilitare la sosta a lungo termine, con opzioni settimanali, mensili e annuali, tra cui un abbonamento agevolato per residenti e lavoratori in alcune aree specifiche.

Una città più organizzata e vivibile

Le modifiche al Piano della Sosta si inseriscono in un progetto più ampio di regolamentazione della viabilità urbana, volto a rendere Termoli più vivibile e funzionale, soprattutto durante i mesi estivi.

Un elemento chiave sarà anche l’interdizione al traffico su Via F.lli Brigida, che ridurrà il numero di parcheggi disponibili in zona ma contribuirà a migliorare la fluidità del traffico.

L’amministrazione comunale sottolinea che queste misure sono pensate per equilibrare il bisogno di parcheggio con l’esigenza di ridurre la congestione del traffico, migliorando così la qualità della vita dei residenti e dei visitatori.