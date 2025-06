Il regno della fantasia con la Notte Bianca dei Bambini

TERMOLI. Nella moltitudine di eventi che hanno caratterizzato lo scorso sabato sera a Termoli, anche “La Notte Bianca dei Bambini”, che ha trasformato il centro cittadino in un vero e proprio regno della fantasia, regalando ai più piccoli una serata indimenticabile. Dal tramonto fino a tarda notte, il centro cittadino ha brillato di energia e allegria con spettacoli, giochi e attrazioni pensate per far sognare (foto Estate Termolese-Ludovica Del Grosso).

L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale con il supporto dell’assessorato alla Cultura e Turismo, ha proposto un ricco programma per intrattenere le famiglie e rendere magica l’esperienza dei bambini. Le vie della città hanno ospitato artisti di strada, acrobati e maghi che hanno attratto il pubblico con spettacoli sorprendenti.

Piazza Monumento è diventata il paradiso del divertimento con giochi gonfiabili e attrazioni colorate. Nel borgo antico, Tony ha incantato tutti con le sue straordinarie bolle di sapone, mentre in piazza Sant’Antonio l’Holicolor Junior Party ha trasformato la notte in una festa esplosiva di colori. Il trenino dei bambini ha attraversato via Roma, portando i piccoli passeggeri in un viaggio emozionante attraverso la città.

Sul Corso Nazionale, l’animazione di Sorridere Sempre ha coinvolto tutti con palloncini e tatuaggi temporanei, creando un’atmosfera di gioiosa partecipazione. Infine, l’appuntamento con il cinema ha chiuso la serata in grande stile: in piazza Duomo, grandi e piccini hanno potuto godersi la proiezione di Sonic 3, un finale perfetto per un evento che ha saputo unire magia, spettacolo e sorrisi.

La Notte Bianca dei Bambini ha dimostrato ancora una volta la capacità di Termoli di accogliere eventi che valorizzano la comunità e offrono momenti di pura felicità. Un successo che resterà nel cuore di tutti coloro che vi hanno partecipato.