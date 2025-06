Il ricordo di Antonella Gialloreto “corre” nella City Run

CAMPOMARINO. È stata ufficialmente presentata al pubblico e alla stampa la City Run organizzata dai City Angels di Campomarino, in programma domenica 29 giugno presso lo stadio comunale “Santa Cristina”.

A Palazzo Norante, ospiti dell’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali, i membri dei City Angels hanno spiegato il profondo significato dell’iniziativa, che anche quest’anno è stata organizzata in ricordo di Antonella Gialloreto, storica coordinatrice dell’associazione.

Presenti all’evento l’assessore alla cultura e alle politiche sociali Rossella Panarese e i consiglieri comunali Luciano Di Marco e Francesco Colitti, titolari rispettivamente della delega alle associazioni e al turismo.

Non hanno fatto mancare il loro supporto le associazioni di volontariato locali e i componenti dell’Istituzione Cultura, con il presidente Marco Altobello che ha collaborato fattivamente all’organizzazione dell’evento.

“Oggi ci ritroviamo insieme con il cuore colmo di emozione – ha esordito la coordinatrice dei City Angels Anna Maria Petruccelli – perché vogliamo ricordare Antonella Gialloreto, una donna straordinaria che ha illuminato la vita di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla. È venuta a mancare il 4 marzo 2024 lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi l’ha amata e stimata”.

La manifestazione del 29 giugno avrà l’obiettivo di ricordare Antonella attraverso una Run/Camminata ispirata ai valori di salute, prevenzione, bellezza del territorio e solidarietà tra le persone: quei valori che hanno caratterizzato la vita e l’attività di Antonella Gialloreto.

L’incontro è proseguito con una serie di interventi volti a sottolineare lo straordinario lavoro che svolgono i City Angels, un impegno nel sociale improntato alla solidarietà, all’ascolto e alla vicinanza umana che sfocia in iniziative lodevoli tra cui spicca il supporto ai senzatetto, agli anziani in difficoltà e a coloro che vivono in condizioni di fragilità.

Un impegno di fondamentale importanza per il territorio, come hanno sottolineato il presidente Altobello e l’assessore Panarese nei loro interventi, per il quale l’amministrazione, l’Istituzione Cultura e l’intera comunità sono profondamente grati a tutti i volontari.

L’appuntamento con la Camminata solidale è per il 29 giugno, con ritrovo alle 18.30 e partenza alle 19.30 dallo stadio “Santa Cristina”, a seguire saranno svolte attività di intrattenimento e ristoro. Il ricavato dell’evento sarà devoluto in favore dei senzatetto. Le iscrizioni alla Run possono essere effettuate scrivendo all’indirizzo email cityangelsrun.campomarino@gmail.com