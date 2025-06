Impresa e sostenibilità: UniMol porta a Termoli il gotha dei relatori a livello nazionale

TERMOLI. Nell’Aula Adriatico dell’Università del Molise, affacciata sul mare e immersa in un’atmosfera di confronto e riflessione, si è aperto ieri il convegno internazionale “Impresa e sostenibilità ESG dopo la Direttiva UE 2024/1760”. Un titolo impegnativo, certo, ma che racchiude una sfida concreta: come rendere la sostenibilità non solo un ideale, ma una pratica giuridicamente vincolante, economicamente sostenibile e socialmente giusta.

Organizzato in collaborazione con l’Associazione “Gian Franco Campobasso”, il convegno ha riunito accademici, magistrati, parlamentari, imprenditori e professionisti da tutta Europa. Un mosaico di voci autorevoli per discutere di ESG (Environmental, Social, Governance), responsabilità d’impresa e diritti fondamentali.

Il racconto della prima giornata

Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali del rettore Giuseppe Peter Vanoli, del direttore del Dipartimento Giuridico Ruggiero Dipace e del professor Gianmaria Palmieri, direttore del centro di ricerca “Governance e Public Policies”, promotore dell’iniziativa. “La sostenibilità – ha detto Palmieri – non può essere solo uno slogan. Deve diventare struttura portante della governance aziendale, con obblighi chiari e strumenti efficaci di controllo”.

La giornata è proseguita con tre sessioni intense e partecipate. Nella prima, dedicata alla comparazione internazionale, studiosi da Francia, Germania, Spagna e Italia hanno illustrato come i diversi ordinamenti stanno recependo la nuova direttiva europea sulla due diligence aziendale. Nella seconda, si è discusso di enforcement e responsabilità giuridica: come garantire che le imprese rispettino davvero i diritti umani e ambientali lungo tutta la catena del valore? Infine, la terza sessione ha spostato il focus sulla Costituzione, interrogandosi sul rapporto tra sostenibilità, libertà d’impresa e diritto alla salute.

Il programma di oggi

La seconda giornata, in corso oggi, si preannuncia altrettanto ricca. Tra gli ospiti attesi figurano nomi di primo piano come Antonella Sciarrone Alibrandi, giudice della Corte Costituzionale, Beatrice Lorenzin, già ministro della Salute, e i senatori Francesco Boccia e Guido Quintino Liris. Spazio anche al mondo dell’impresa, con gli interventi di Giovanni Lombardi (Nefrocenter) e Vito Grassi (Confindustria).

I lavori si concluderanno con una tavola rotonda coordinata dalle professoresse Mariagiovanna Antinolfi ed Emanuela Fusco, che tireranno le fila di un confronto che ha saputo unire rigore scientifico e visione concreta.

Una sfida che riguarda tutti

Il convegno di Termoli non è solo un appuntamento accademico. È un laboratorio di idee, un luogo in cui si prova a immaginare un nuovo modello di sviluppo. Un modello in cui le imprese non siano solo motori economici, ma anche attori responsabili del cambiamento sociale e ambientale.

Perché, come ha ricordato uno dei relatori, “la sostenibilità non è un lusso per pochi, ma una necessità per tutti”.