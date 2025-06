«Imu e Tasi troppo alte, mentre si spendono soldi inutilmente a Larino»

LARINO. Torna a sollevare una critica politica all’indirizzo di Palazzo Ducale l’associazione ViviLarino, che evidenzia come l’aliquota Imu sia ancora al massimo.

«Siamo a giugno, mese della fatidica prima rata Imu. L’aliquota comunale resta altissima (10.3% per Imu e Tasi) e sinceramente non si capisce il perché a fronte di un bilancio che appare comunque virtuoso gli oneri per i contribuenti appaiono eccessivamente gravosi. Possedere un immobile a Larino, anche come seconda casa, quindi non rappresenta un investimento proficuo sia perché il mercato immobiliare di Larino non ha molte prospettive almeno attualmente e sia perché le tasse sono troppo alte.

Tutte quelle finanze reperite dai concittadini a fronte di un bilancio virtuoso dovrebbero dare ai cittadini il miglioramento di alcuni servizi, ma su quel fronte non si vede nulla di nuovo. Forse i nostri vertici preferiscono sperperarli in cambi di destinazione d’uso (ricordiamo una cifra che si aggira intorno ai 60mila euro) per il cartellone delle festività natalizie, un autentico flop.

A chi giovano queste manovre? Non certo ai cittadini e ai tanti commercianti già provati da una crisi senza fine e beffati da aliquote comunali quasi al massimo».